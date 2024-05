La société palestinienne de télécommunications a annoncé, dimanche, l'interruption des services Internet dans certaines zones du sud de la bande de Ghaza, soumise à une guerre génocidaire sioniste depuis le 7 octobre 2023.. La société a déclaré, dans un bref communiqué sur la plateforme "X" : "Nous avons le regret d'annoncer l'interruption des services Internet fixes dans les zones du sud de la bande de Ghaza, en raison de l'agression en cours". Elle a ajouté que ses équipes "travaillaient dur pour rétablir les services le plus rapidement possible". Depuis le début de la guerre sioniste contre la bande de Ghaza, il y a plus de 7 mois, les communications et les services Internet ont été coupés à plusieurs reprises en raison des intenses bombardements visant l'infrastructure du réseau de communication. . Depuis le 7 octobre, l'entité sioniste mène une guerre dévastatrice dans la bande de Ghaza, causant des dizaines de milliers de martyrs et de blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, engendrant par conséquent une dévastation généralisée, des catastrophes sanitaires e t environnementales et des crises humanitaires.