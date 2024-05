Le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a appelé lundi à la mise en œuvre de la résolution 2728 du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez le feu dans la bande de Ghaza, soumise à une guerre génocidaire sioniste.

S'appuyant sur les récentes déclarations de Cindy McCain, directrice exécutive du Programme alimentaire mondial (PAM), Borrell a déclaré sur la plateforme "X", que "le scénario tant redouté s'est réalisé: il y a une famine généralisée dans le nord de Ghaza, qui se déplace vers le sud".

"Les demandes jusqu’ici inédites de la communauté internationale doivent être écoutées: la résolution 2728 du Conseil de sécurité des Nations Unies (adoptée le 25 mars 2024) doit être mise en œuvre pleinement et immédiatement".

Pour le responsable européen, "un cessez-le-feu est urgent pour parvenir à porter secours à ceux qui meurent de faim".

L’entité sioniste "avait toujours l’obligation globale d’accorder un accès complet, sûr, rapide et sans entrave à l’aide humanitaire à grande échelle pour ceux qui en ont besoin", a souligné le chef de la diplomatie européenne, saluant le travail "irremplaçable" accompli par l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) et les autres agences de l'ONU.