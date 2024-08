Le Liban va déposer une plainte devant le Conseil de sécurité de l'ONU suite à la dernière agression sioniste menée contre la banlieue sud de Beyrouth, a annoncé mercredi le ministre sortant de l'Information, Ziad Makary. "Nous ne voulons pas la guerre", a déclaré le ministre, à l'issue d'une réunion urgente du gouvernement au Grand Sérail lors de laquelle il a annoncé l'intention de son pays de déposer une plainte devant le Conseil de sécurité, à la suite de l'agression survenue mardi dans la banlieue sud de Beyrouth. Et de souligner: "Les efforts du gouvernement se concentrent sur la diplomatie et le plan gouvernemental est prêt si un déplacement massif devait avoir lieu au Liban". Le ministère libanais de la Santé avait annoncé que l’attaque menée par l'armée sioniste sur la banlieue sud de la capitale libanaise a fait quatre martyrs: deux femmes et deux enfants, et 74 blessés, dont cinq dans un état critique, tandis que la recherche des personnes disparues sous les décombres se poursuit. Les raids sionistes sur les villes du Liban, celles du sud no tamment, ont fait des centaines de martyrs depuis le 7 octobre 2023, date marquant le début de l'agression génocidaire contre l'enclave palestinienne de Ghaza, selon les autorités libanaises.