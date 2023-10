Le Commissaire général de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini, a averti vendredi que beaucoup de Palestiniens "allaient bientôt mourir" dans la bande de Ghaza en raison du siège imposé par l'occupation sioniste. "Au moment où nous parlons, des gens à Ghaza meurent, ils ne meurent pas seulement des bombes et des frappes, beaucoup d'autres vont bientôt mourir des conséquences du siège imposé sur la bande de Ghaza", a déclaré M. Lazzarini, lors d'une conférence de presse à Al-Qods occupée. "Les services de base s'effondrent, les médicaments s'épuisent, la nourriture et l'eau s'épuisent", a-t-il encore déploré. Dimanche, M. Lazzarini, a sonné l’alarme soulignant que sans carburant "il n'y aura pas d'eau, pas d'hôpitaux et de boulangeries en état de fonctionner" et "l'aide ne parviendra pas aux nombreux civils qui en ont désespérément besoin". "Sans carburant, les enfants, les femmes et les habitants de Ghaza seront encore plus étranglés", a-t-il averti. L'agence des Nations uni es pour les réfugiés palestiniens accueille actuellement plus d'un demi-million de personnes sur les près d'un million de personnes déplacées dans l'enclave palestinienne. "Sans carburant, nous manquerons à nos obligations envers la population de Ghaza dont les besoins augmentent d'heure en heure, sous notre surveillance", a signalé le chef de l'UNRWA, ajoutant que "cela ne peut et ne doit pas se produire".