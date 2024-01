Près de 6 millions de plants de différentes espèces d’arbres fruitiers sont produits chaque année au niveau des pépinières de la wilaya d’Ain Defla, a indiqué, dimanche, la direction des services agricoles (DSA). "La wilaya d’Ain Defla réalise annuellement, une production de près de 6 millions de plants arboricoles de différentes espèces d’arbres fruitiers, et plus de 4 millions de plants, en moyenne, reçoivent un bulletin d’agréage permettant leur mise en vente sur tout le territoire national", a indiqué à l’APS, le chef de service Inspection phytosanitaire à la DSA, Haouès Benyoucef. Pour ce qui est des 2 millions de plants arboricoles qui ne sont pas agréés, une partie des arbustes n'a pas encore atteint le niveau de croissance nécessaire alors que l'autre partie, soit environ 10% des plants non agréés, est atteinte de maladies, et est donc éliminée automatiquement, a souligné M. Haouès. Pour les 4 millions de plants "certifiés", il s’agit d’abricotier avec 593.250 plants, agrumes (35.150 plants), amandiers (1.070.000 plants), cerisiers (60.710 plants), figuiers (623.600 plants) , grenadiers (238.300 plants), noyers (32.600 plants), oliviers (13.200 plants), pêchers (542.800 plants), pistachiers (115.050), pruniers (685.960 plants), vigne (20.800 plants), a-t-on détaillé de même source. Le chef de service a fait savoir que la production réalisée par les pépiniéristes a permis de répondre "suffisamment" aux besoins des agriculteurs de la wilaya en matière de plants arboricoles fruitiers, observant que les plants de certaines espèces ont été introduits récemment à Ain Defla comme le cerisier, l’olivier, le pistachier et la vigne. M. Haouès a rassuré qu’un suivi phytosanitaire "rigoureux" est assuré par les inspecteurs du Centre national de contrôle et certifications des semences et des plants (CNCC) et de l’Institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne (ITAFV) durant tout le processus de production de plant au niveau des pépinières. Par ailleurs, les services concernés délivrent un bulletin d’agréage officiel permettant aux pépiniéristes de mettre en vente de leur production sur le marché à travers le territoire national, a-t-il précisé, ajoutant que ces mesures garantissant la traçabilité du produit préservent la filière arboricole de tous risques de maladies.