Le chef de la circonscription des forêts de Birkhadem (Alger-est), Abdelkader Messabis a affirmé que les services de la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger avaient activé, le 1e mai, le plan de prévention contre les feux de forêts, en vigueur jusqu'à fin octobre prochain, soulignant la mobilisation de tous les moyens matériels et humains à cet effet.

Le plan vise à protéger les espaces forestiers contre les incendies et à limiter leurs dégâts, a précisé le responsable en marge d'une journée de sensibilisation et d'une campagne de nettoiement organisées par la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger au niveau de la forêt de Ramdania (commune de Douéra), sous le slogan "la protection des forêts...la responsabilité de tous".

Messabis a cité, dans ce sens, nombre de mesures prises notamment l'aménagement des pistes forestières, la maintenance des réservoirs d'eau et des tours de contrôle, outre le nettoiement des forêts.

Des brigades d'intervention ont été installées au niveau des forêts sensibles telles que Ben Aknoun et Mectaa Khira, d'après le responsable qui a fait état du renforcement des effectifs au niveau des tours de contrôle au niveau des forêts d'Alger, en coordination avec les services concernés.

M. Messabis a annoncé l'organisation de campagnes de sensibilisation aux risques des feux de forêts, en collaboration avec les communes, la société civile et la protection civile.

Dans ce cadre, la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger organise, vendredi prochain, une caravane de sensibilisation aux risques des feux de forêts et à la préservation des forêts, et ce sous la supervision du wali d'Alger et en coordination avec les services de la Protection civile et de la Gendarmerie nationale, selon les explications fournies.

La journée de sensibilisation a vu la participation d'acteurs du mouvement associatif et des Scouts musulmans algériens (SMA), ainsi que d'agents de la direction des forêts qui ont donné des explications sur la protection des forêts et de la prévention contre les incendies.