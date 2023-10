Le Parc Zoologique et de Loisirs "La Concorde civile" de Ben Aknoun (Alger) verra l'ouverture, en 2024, du Parc Safari, où les visiteurs pourront, à travers un couloir vitré, contempler divers oiseaux et animaux sauvages, a-t-on indiqué auprès de la Direction générale du Parc. Dans une déclaration , la Directrice générale du Parc Zoologique et de Loisirs de Ben Aknoun, Hanane Abbas, a fait savoir que les travaux de réalisation du "Parc Safari", d'une superficie de 14 hectares, avaient débuté en juillet dernier, comptant sur une expertise et une main d'œuvre algériennes. Précisant que le "Parc Safari" est composé de 13 enclos, chacun doté d'un isolant en verre épais et occupant une superficie adaptée à l'espèce animale (1 hectare pour la famille des Félidés), Mme Abbas a indiqué que les visiteurs peuvent se promener dans le couloir de verre qui s'étend sur 600 mètres, ou monter à bord d'un train juxtaposant le couloir, de manière à voir de plus près les animaux et prendre des photos souvenirs en toute sécurité. Selon la responsable, le Parc compte quelque 77 espèces animales -dont le groupe des oiseaux- (770 animaux), en attendant de ramener d'autres animaux de l'étranger, comme les rhinocéros et les gnous. Le parc regroupe aussi des animaux menacés d'extinction, comme l’oryx, précisant que les vétérinaires du Parc ont pu préserver cette espèce et assurer sa reproduction. Par ailleurs, elle a affirmé que le Parc nécessiterait une main d'œuvre spécialisée dans l'élevage, faisant remarquer que "l'administration prend actuellement des mesures concrètes avec l'Institut technique des élevages (ITELV), en vue de former son personnel", d'autant que les centres et instituts de formation en Algérie ne dispensent aucune formation dans le domaine animalier".

- Réhabilitation de diverses structures du parc

Outre le Parc Safari, poursuit Mme Abbas, une piste cyclable devra être réalisée, en plus des pistes de course ou équestres et des terrains de jeux collectifs. Des dômes astronomiques en verre seront également construits, dotés des équipements nécessaires permettant aux visiteurs de contempler les étoiles, a-t-elle ajouté. A noter que les différentes structures du parc sont en cours de réhabilitation, à l'instar de "La Résidence Moncada" et l'Hôtel "Mouflons d'Or", mais aussi 6 parkings pour accueillir plus de 5000 véhicules. Concernant l'espace réservé aux lo isirs, le chargé d'études et de synthèses à la wilaya d'Alger, Ramdane Lounis, a fait état, dans une déclaration , qu'un cahier des charges sera prochainement élaboré, basé sur une étude réalisée par un bureau d'études public en vue de définir les types de jeux dont bénéficiera le Parc, soulignant que ces derniers doivent être conformes aux normes internationales. "L'espace dédié aux attractions et aux loisirs devrait constituer une source importante de financement de toutes les activités du parc, y compris le zoo", a-t-il précisé assurant que le Parc de "La Concorde civile" pourra s'autofinancer une fois sa réhabilitation achevée. D'une superficie de 300 hectares , dont 200 hectares de forêts, le Parc Zoologique et de Loisirs "La Concorde civile" a été ouvert le 5 juillet 1982. Il est ouvert au public tous les jours de la semaine, de 6 H à 22 H, tandis que le zoo est ouvert de 10H à 17H.