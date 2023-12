Algérie Télécom a annoncé le lancement d'iBox, une solution de stockage de données conçue pour satisfaire les exigences en matière de gestion des données, indique, lundi, l'entreprise publique dans un communiqué.

Cette nouvelle solution de stockage, élaborée par ICOSNET, est "accessible dans l'ensemble du réseau commercial et la boutique en ligne d'Algérie Télécom ‘idoomarket-at.dz’", précise la même source.

Disponible sur l'application mobile (Android et iOS) et sur le Web, elle "offre la possibilité de sauvegarder et partager en ligne des fichiers tels que des documents, des photos et des vidéos".

Cette solution, qui s'adresse à différents profils d'utilisateurs (particuliers et professionnels), propose 3 packs distincts mis à la disposition des utilisateurs, "permettant ainsi le téléchargement et le partage de fichiers à volonté", ajoute le communiqué.

Il s'agit du pack "iBox" offrant 100 Go d'espace de stockage, idéal pour le grand publique cherchant à conserver, en toute sécurité, leurs fichiers, du pack "iBox Pro", proposant 500 Go d'espace de stockage pour 5 utilisateurs, adaptée aux utilisateurs nécessitant un stockage supplémentaire pour leurs projets et le pack "iBox Business", d'une capacité de 1024 Go, pour 10 utilisateurs, spécialement conçu pour répondre aux besoins notamment des entreprises requérant un espace de stockage étendu pour la gestion de leurs données professionnelles.

"Hébergé en Algérie, iBox offre une sécurité et confidentialité optimales des données", affirme Algérie Télécom qui invite les usagers à visiter son site web pour plus d'informations.