Algérie Télécom (AT) a lancé une nouvelle offre destinée aux startups en leur fournissant une connectivité "hautement performante" à des "prix exceptionnels", s'engageant ainsi à contribuer au développement des startup et à répondre aux besoins de ses clients professionnels, indique mercredi un communiqué de cette entreprise publique. Cette "offre spéciale" qui vise à soutenir l'activité professionnelle des startup, propose "une gamme de vitesses exceptionnelles allant de 15 Méga à 300 Méga, ce qui leur permet de bénéficier d'une connexion rapide et fiable à des prix exceptionnels allant de 1250 DA à 2250 DA seulement", précise la même source. Ainsi, "les clients Idoom Fibre qui s'abonnent pour une durée minimale de trois mois, bénéficieront d'une installation et d'un modem offerts, alors que les clients Idoom ADSL profiteront d'une installation entièrement offerte pour toute souscription de trois mois ou plus", selon le communiqué d'AT. "Les startup qui optent pour un débit de 20 Mbps ou plus bénéficieront également de tarifs préférentiels sur différents produits et solutions disponibl es au niveau de nos agences commerciales, tels que les équipements D-Link et Tenda ainsi que nos services Shirudo, une formation en ligne sur la cyber sécurité et Fatoura, un logiciel de gestion de facturation dédié aux entreprises, entre autres", relève AT, soulignant qu'à travers ces nouvelles offres, Algérie Télécom "s'engage à contribuer au développement florissant des startup et à répondre de manière optimale aux besoins de ses clients professionnels". La même source précise que pour plus d'informations, les usagers sont invités à visiter le site web d'Algérie Télécom à l'adresse www.algerietelecom.dz.