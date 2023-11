Le groupe Algérie télécom (AT) participera à la 11ème édition du salon professionnel international des secteurs de l’énergie et des hydrocarbures "NAPEC 2023", qui se déroulera du 13 au 15 novembre à Oran, indique mercredi un communiqué de cette entreprise publique."Le groupe télécom Algérie et ses filiales prendront part à la 11ème édition du Salon professionnel international des secteurs de l’énergie et des hydrocarbures à l’échelle méditerranéenne et africaine + NAPEC 2023 +, qui se déroulera du 13 au 15 novembre 2023 au centre des conventions Mohammed Ben Ahmed d’Oran",précise la même source.Cette édition, qui se tiendra sous le slogan "promouvoir une transition énergétique progressive grâce à l’innovation technologique", sera un rendez-vous majeur pour échanger sur la transition énergétique progressive et sur l’avenir des énergies fossiles dans le contexte énergétique mondial, selon le communiqué d'AT."Etant aussi un évènement économique majeur par excellence et considéré comme la vitrine incontournable de l'économie nationale, ce dernier réunira plusieurs entreprises algériennes les plus importantes à l’image du groupe Algérie télécom ", souligne l'entreprise. Tout au long de cette manifestation, le groupe et ses filiales assureront la présentation de leurs offres et services via un stand qui sera installé à l’occasion au niveau du pavillon C20."Par cette participation, le groupe AT et ses filiales, confirment leur position d’entreprises engagées dans l’implémentation et la généralisation des technologies de l’information et de la communication à l’échelle locale et internationale en vue de contribuer à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des entreprises, les rendant plus flexibles et compétitives", conclut le communiqué.