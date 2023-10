La 12e session de la commission mixte algéro-viétnamiènne se tiendra du 16 au 18 octobre à Hanoï (Vietnam), a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique. Présidée du côté algérien par le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, Ali Aoun, et du côté vietnamien par le ministre de la Construction, Nguyen Van Thang, la commission aura à examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, ajoute le communiqué. La rencontre constituera pour les deux parties une occasion d'évaluer la coopération bilatérale et d'examiner les nouvelles perspectives de partenariat et d'investissement, en vue de donner un nouveau souffle aux relations bilatérales". En marge de la tenue de la commission mixte, le ministre présidera les travaux du Forum des hommes d'affaires algéro-viétnamien. La visite qui s'inscrit dans "le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays amis, notamment dans le domaine commercial", sera également une occasion "pour conclure des accords de coopération dans plusieurs domaines", p récise la même source.