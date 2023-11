Un programme exécutif de coopération dans le domaine de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (2023-2025) a été signé, mercredi à Alger, entre l'Algérie et le Yémen.Cette convention a été cosignée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari et le ministre yéménite de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Khaled Ahmed Al Wesabi.Dans son allocution à cette occasion, Baddari a affirmé que ce programme exécutif prévoit l'échange des connaissances et des résultats de la recherche scientifique, à travers "la mobilité des acteurs de l'université algérienne et son homologue yéménite".De son côté, le ministre yéménite s'est dit satisfait de la signature de ce programme exécutif qu'il a qualifié "d’intégrer et d'ambitieux", indiquant qu'il permettra la mobilité des étudiants des deux pays.Cette convention "est à même de renforcer la coopération dans le domaine de la recherche scientifique entre les deux pays frères, liés par des relations historiques", a-t-il poursuivi.