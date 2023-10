L’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) prend part, du 2 au 5 septembre courant, au Salon International petroleum exhibition & conférence ''ADIPEC'', qui se tient à Abou Dhabi (Emirats arabes unis), a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué. L'évènement constitue ''le plus grand salon international dédié à l’industrie pétrolière et gazière'', a expliqué la même source, relevant que ce salon attire des participants du monde entier, notamment ''des représentants gouvernementaux, des entreprises énergétiques, des experts techniques et des investisseurs''. Il offre ''une plateforme unique pour le partage de connaissances, la mise en réseau et la promotion'', a-t-elle souligné. Au cours de sa participation, la délégation d'ALNAFT, conduite par le président du comité de direction de l'Agence, Mourad Beldjehem, a rencontré des représentants des compagnies énergétiques internationales et des investisseurs à l’effet de discuter ''des opportunités de partenariats dans les projets de recherches et exploration des hydrocarbures en A lgérie''. La participation d’ALNAFT à l'ADIPEC, vise -selon le communiqué - "à promouvoir le domaine minier hydrocarbures algérien, en mettant en avant ses atouts et son attractivité sur le plan légal et règlementaire, notamment, est-t-il souligné ''l’amélioration perceptible de l’environnement des affaires "Doing busines", ainsi que les simplifications du système fiscal offrant des incitations appréciables''.