Le Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Amar Takdjout a affirmé, samedi à Aïn Defla, le soutien de son organisation à toutes les décisions des autorités supérieures du pays visant à relancer l'économie nationale et améliorer les conditions de vie des citoyens."L'UGTA soutient toutes les décisions prises par le président de la République et par le Gouvernement pour activer et relancer l’économie, parallèlement à l’amélioration des conditions de vie des citoyens", a soutenu M.Takdjout dans son discours au congrès de wilaya, tenu au siège de l'Office des établissements de jeunes (ODEJ) d’Ain Defla.Il a également loué "les augmentations de salaire des travailleurs" et "les incitations fiscales décidées par les autorités supérieures du pays durant l'année 2023, pour le soutien des entreprises économiques", estimant qu’elles auront un "impact social et économique positif à l'avenir".Et d’ajouter "l’UGTA œuvre avec les institutions et les secteurs concernés en vue de trouver des solutions pour améliorer les conditions des travailleurs", soulignant le "rôle" que l'organisation syndicale assumera à l'avenir, avec "efficacité", pour se hisser au niveau d’exigence requis. Takdjout a particulièrement insisté, dans son discours, sur le rôle "économique" et "social" des travailleurs dans le développement économique, l’objectif étant de faire de l'Union générale des travailleurs algériens une "valeur ajoutée" pour l'économie nationale.Ce congrès de wilaya visant la réorganisation des structures locales de l’UGTA a été sanctionné par le plébiscite de M. Abdallah Benarriba pour un 2e mandat à la tête du secrétariat de wilaya de l’Union générale des travailleurs algériens.