L’Organisation d’Amnesty International a lancé un appel urgent pour un cessez-le-feu dans la bande de Ghaza, afin d'arrêter le carnage perpétré par les forces sionistes contre les civils palestiniens et pour assurer l’entrée des aides humanitaires pour les citoyens de l'enclave palestinienne. "Au cours des deux dernières semaines et demie, nous avons vu la terreur se déployer à une échelle inimaginable. Plus de 2 millions de personnes luttent dans la bande de Ghaza pour survivre, au milieu d’une crise humanitaire catastrophique et du nombre sans précédent de victimes civiles. Les violations graves du droit international humanitaire, y compris les crimes de guerre, se poursuivent". a déclaré jeudi le secrétaire général d’Amnesty International, Anas Kalamar. Il a ajouté qu’il faut intervenir immédiatement pour sauver les civils et arrêter leur souffrance, appelant la communauté internationale à s'unir pour réaliser un cessez-le-feu pour des fins humanitaires. Amnesty International a réitéré son appel à "mettre fin aux attaques illégales", y compris le s attaques aveugles, les attaques directes contre des civils et des biens civils et les attaques disproportionnées, et que l'entité sioniste permette immédiatement un accès humanitaire sans entrave aux civils de la bande de Ghaza occupée et la levée de son blocus illégal de Ghaza imposé depuis 16 ans, et de permette un accès immédiat à la Commission d’enquête internationale indépendante sur les Territoires palestiniens occupés". Il a également appelé l'entité sioniste à libérer tous les Palestiniens détenus arbitrairement et à s’attaquer aux causes profondes du conflit, en démantelant le régime d’apartheid sioniste imposé à tous les Palestiniens. Vendredi dernier, Amnesty International avait confirmé l'existence de preuves concluantes des crimes de guerre commis par les forces d'occupation sioniste lors de leur agression contre la bande de Ghaza, qui ont provoqué la destruction de familles entières. Dans un rapport, l'organisation a documenté les attaques d'occupation illégales, en particulier celles aveugles, qui ont causé d'énormes pertes parmi les civils palestiniens, appelant à l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre. L'organisation a indiqué qu'elle avait enquêté sur cinq attaques visant des bâtiments résidentiels, un camp de réfugiés, une maison familiale et un marché public, et que les résultats confirmaient qu'elles impliquaient des violations du droit international humanitaire, notamment à prendre les précautions possibles pour éviter les civils, ou en lançant des attaques aveugles sans distinguer les cibles civiles des cibles militaires, ou en menant des attaques qui auraient pu être dirigées contre des cibles civiles. Les résultats ont montré que les forces d’occupation sionistes ont fait preuve d’un mépris choquant pour la vie des civils, bombardant des bâtiments résidentiels à grande échelle et détruisant les infrastructures de base. Amnesty International a appelé la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour empêcher Ghaza de se transformer en un cimetière géant, et a appelé les "alliés de l'entité sioniste" à lui imposer un embargo complet sur les armes, étant donné que ce pays a commis de graves violations du droit international. L'organisation avait également souligné la nécessité pour le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale, d'accélérer ses enquêtes en cours sur les preuves de crimes de guerre et d'autres crimes du droit international commis et a souligné que sans obtenir justice et démanteler le régime d'apartheid sioniste contre les Palestiniens, il n’y aura pas de fin aux horribles souffrances civiles dont le m onde est témoin.