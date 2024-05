Cette rencontre, tenue au siège du ministère, s'est déroulée en présence du PDG de la Société nationale de recherches et d'exploitation minières (SONAREM), de cadres du ministère, du PDG de l'Entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF), de la directrice de la joint-venture algéro-australienne Western Mediterranean Zinc (WMZ), chargée de la réalisation de ce projet, ainsi que du directeur général et du directeur technique de la société Terramin, précise le communiqué.

Lors de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du suivi continu du projet d'exploitation du gisement de zinc-plomb de Tala Hamza-Amizour, les deux parties se sont félicitées des résultats obtenus dans ce projet, fruit de la coopération entre la SONAREM et Terramin et ont abordé les "moyens de renforcer cette coopération pour englober d'autres projets miniers en Algérie à l'avenir, au regard du niveau des relations et de la confiance liant les deux groupes", selon la même source.

Dans ce contexte, M. Arkab a réaffirmé "l'importance économique de ce projet qui s'inscrit dans le cadre du développement du secteur minier et de la relance des activités minières".

Il a, en outre, souligné les nombreuses retombées positives attendues de la concrétisation de ce projet, aussi bien pour l'économie nationale que pour le développement économique de la région, note le communiqué.

A ce propos, le ministre a mis en avant l'importance de l'industrie manufacturière du zinc extrait, qui sera transformé au niveau de la même wilaya, après l'inspection du site réservé à l'implantation de l'usine dans la zone industrielle "El Kseur-Fenaia Ilmaten", outre l'inspection du projet d'aménagement du quai de la Citadelle "Casbah" au port de Bejaia, lié à ce projet, dont le taux d'avancement des travaux a atteint 62%, conclut le communiqué.