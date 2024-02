Une fillette est décédée par asphyxie au monoxyde de carbone (CO), au cours de cette semaine à Mascara, portant ainsi le nombre total des décès à 80 morts au niveau national depuis début octobre dernier, a-t-on appris jeudi auprès des services de la Protection civile.

Dans une déclaration, le chargé de la Communication à la Direction générale de la Protection civile, Youcef Abdat, a précisé que les services de la Protection civile avaient enregistré, entre le 1er et 7 février, le décès d'une fillette âgée de 6 ans par asphyxie au CO, ainsi que 70 personnes incommodées par les émanations de gaz. Des chiffres qui portent le bilan total des décès depuis début Octobre dernier à 80 cas à travers le territoire national.

Les mêmes services poursuivent leurs campagnes de sensibilisation à travers le pays afin de prodiguer aux citoyens les conseils et consignes de prévention contre "ce tueur silencieux", et leur inculquer une culture de prévention, en les sensibilisant à la nécessité de respecter les consignes et normes de sécurité pour éviter les risques liés au gaz, ajoute le même responsable.