Un atelier sur "la stratégie nationale de sécurité des systèmes d'information" s'est ouvert au niveau de l'école nationale préparatoire aux études d'ingéniorat, Badji Mokhtar, à Rouiba (1e Région militaire), indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Organisé par l'Agence de la sécurité des systèmes d'information, cet atelier qui s'étalera jusqu'au 30 avril en cours, connait la participation de "représentants de la Présidence de la République, des services du Premier ministre et de plusieurs départements ministériels, ainsi que des académiciens et des acteurs publics et privés dans le domaine de la cybersécurité", précise la même source.

L'ouverture de cette manifestation a été supervisée par le Général-Major, Chef du département Emploi-Préparation de l’Etat-Major de l'Armée nationale populaire, qui a souligné, dans son allocution, "la grande importance que l'Algérie accorde à la sécurité des systèmes d'information".

L'atelier est marqué par "des interventions animées par des cadres et des experts civils et militaires, traitant des thèmes ayant trait à la stratégie nationale de sécurité des systèmes d'information, à l'image de la protection des infrastructures sensibles et des potentiels nationaux pour répondre aux cyber incidents, le cadre juridique et réglementaire, le renforcement des capacités dans les domaines de formation, de sensibilisation et de recherche-développement, ainsi que la coopération internationale et le partenariat national pour asseoir les conditions propices la cybersécurité", ajoute le communiqué.