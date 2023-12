La Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) a décidé de confier à la Ligue oranaise de la discipline l’organisation du prochain championnat national hivernal, a-t-on appris, mercredi, auprès de la Ligue. Un courrier émanant de la FAA a été envoyé à la Ligue oranaise, en date du 18 décembre en cours, l’informant de la décision du bureau fédéral d’opter pour la ville d’Oran comme théâtre du prochain championnat national hivernal, prévu les 1 et 2 mars 2024, précise-t-on de même source. Du coup, la Ligue oranaise, que préside l’ancien coureur international Brahim Amour, s’attelle d’ores et déjà à préparer cet évènement, qui aura lieu au niveau du complexe olympique Miloud-Hadefi, où se sont déroulées les épreuves d’athlétisme des derniers jeux méditerranéens, ainsi que celles des jeux sportifs arabes, rappelle-t-on. Outre le stade de football de 40.000 places doté d’une piste d’athlétisme moderne, le complexe en question comprend aussi un stade d’athlétisme d’une capacité d’accueil de 4.200 places, qui avait servi, lors des jeux méditerranéens, comme site d’échauffement et des entrainements des athlètes.