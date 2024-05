Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a été reçu, mardi à Doha, par le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Etat frère du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, dans le cadre de sa participation aux travaux de la troisième session du Forum économique et de coopération arabe avec les pays d'Asie centrale et la République d'Azerbaïdjan, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, les deux parties ont salué la dynamique des relations algéro-qataries conformément au cap fixé et à la vision ambitieuse tracée par les dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son frère, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, précise la même source.

Les deux parties se sont, tout particulièrement, félicitées de la récente signature d'un accord de partenariat portant sur la réalisation d'un projet agricole et industriel intégré d'élevage bovin et de production de poudre de lait et dérivés dans la wilaya d'Adrar.

Abordant "les développements de la question palestinienne face à l'agression israélienne incessante contre Ghaza", les deux responsables ont mis en avant "la convergence et la complémentarité des efforts déployés par le Qatar et l'Algérie en vue de parvenir à un cessez-le-feu permanent et de replacer la cause palestinienne dans son véritable contexte, qui exige l'accélération de l'établissement de l'Etat palestinien comme solution juste, durable et définitive au conflit palestino-israélien", selon le communiqué.