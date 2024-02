Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, s'est entretenu, dimanche à Addis-Abeba, avec son homologue éthiopien, M. Taye Atske Selassie, en marge de sa participation en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux travaux de la 37e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine (UA), indique un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre, M. Attaf a félicité son homologue éthiopien pour sa récente désignation à la tête de la diplomatie de son pays, avant d'examiner avec lui les voies et perspectives de consolidation des relations bilatérales privilégiées entre les deux pays, en prévision de la tenue de la Commission mixte algéro-éthiopienne, précise le communiqué.

"Les deux parties ont également passé en revue la situation actuelle dans leurs régions respectives, notamment à la lumière des défis accrus imposés par les ingérences extérieures, sous leurs différentes formes, réitérant leur attachement aux traditions de concertation, de coordination et de soutien mutuel à l'égard des questions d'intérêt pour les deux pays frères, à leur tête la décolonisation en Afrique et la consolidation des fondements de la paix, de la sécurité et de la stabilité à travers le continent", selon la même source.