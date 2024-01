Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a souligné, mercredi depuis Kampala (Ouganda), l'engagement de l'Algérie à donner un nouvel élan au Mouvement des non-alignés (MNA) dans la conjoncture internationale actuelle et à œuvrer depuis son siège au Conseil de sécurité à la préservation des intérêts du cet ensemble et à la promotion de ses objectifs et initiatives.

Dans une allocution prononcée lors de la réunion ministérielle préparatoire du 19e Sommet du Mouvement des non-alignés, M. Attaf a précisé que "ce sommet est pour l'Algérie une autre occasion précieuse d'insuffler un nouvel élan au rôle actif, efficace et influent de notre ensemble dans la conjoncture internationale actuelle avec son lot de défis et de menaces à tous les niveaux et dans tous les domaines".

Le ministre a formé le vœu de voir "ce nouvel élan promouvoir davantage les valeurs, principes et idéaux sur lesquels a été fondé le Mouvement des non-alignés et qui s'avèrent plus que jamais nécessaires dans la conjoncture internationale actuelle".