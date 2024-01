Un Boeing 747 cargo de la compagnie aérienne américaine Atlas Air a atterri en urgence tard jeudi à Miami, après un dysfonctionnement du moteur survenu peu après son décollage, a indiqué vendredi la compagnie. L'avion "a atterri en toute sécurité après avoir fait face à un dysfonctionnement du moteur peu après son départ", a déclaré un porte-parole d'Atlas Air dans un communiqué. "L'équipage a suivi toutes les procédures standards de sécurité et est revenu en sécurité à l'aéroport de Miami", a-t-il ajouté, précisant que la compagnie aérienne allait enquêter sur les causes de ce dysfonctionnement. L'agence américaine de régulation de l'aviation civile (FAA) a confirmé l'incident survenu sur le vol à destination de Porto Rico, et a annoncé lancer des investigations à ce sujet. Le géant américain de l'aviation est sous le coup d'une enquête formelle de la FAA sur une possible défaillance dans ses contrôles de qualité, à la suite d'un incident survenu début janvier sur un 737 MAX 9. Une porte s'est détachée de la carlingue d'un Boeing 737 MAX 9 lors d'un vol d'Alaska Airlines qui devait re lier Portland (Oregon) à Ontario (Californie). L'incident n'a fait que quelques blessés légers et l'avion a pu atterrir sans encombre à son aéroport d'origine.