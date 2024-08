Le premier groupe aérien européen Lufthansa a publié mercredi un bénéfice net divisé par deux au deuxième trimestre sur un an, plombé par la baisse des prix des billets et par l'impact des grèves. Le bénéfice de la compagnie aérienne allemande net s'élève à 469 millions d'euros, en baisse de 47% sur un an, dans le contexte d'une "normalisation des prix" des billets, après leur flambée post-Covid. Ces prix restent néanmoins "largement au-dessus" de leur niveau d'avant la pandémie, a annoncé mercredi le groupe dans un communiqué. Ces résultats contrastent avec le bénéfice exceptionnel dégagé par Lufthansa au cours de la même période en 2023, durant laquelle le groupe avait retrouvé des couleurs après la crise sanitaire. Au deuxième trimestre 2024, la demande a pourtant augmenté, permettant au groupe de réaliser un chiffre d'affaire en hausse de 7%, à 10,0 milliards d'euros. Aussi, 36 millions de passagers ont voyagé d'avril à juin dans les compagnies du groupe, qui compte Lufthansa Airlines, Austrian, Swiss, Eurowing et Brussels Airlines. C'est légèrement plus que les 33,3 millions de p assagers transportés pendant la même période en 2023. Toutefois, les prix ont continué à baisser tout comme au premier trimestre, en raison de l'"augmentation de la capacité (des avions) en sièges disponibles", a déclaré Carsten Spohr, le PDG de Lufthansa. Le taux de remplissage des vols a atteint 91% du niveau d'avant la pandémie en 2019, soit une hausse de 11% par rapport au deuxième trimestre 2023.