Le rameur algérien Sid Ali Boudina s'est qualifié à la finale C des épreuves d'aviron (Skiff messieurs individuel) des jeux Olympiques de Paris 2024, après avoir terminé à la 3e place de la première série des demi-finales avec un temps de 6:57.06, mercredi au stade Nautique olympique de Vaires-sur-Marne. L'Algérien dont c'est la troisième participation à un rendez-vous olympique après ceux de Rio (Brésil) et Tokyo (Japon), disputera samedi (8h42) la finale C. De son côté, Nihad Benchadli s'était qualifiée à la finale E des épreuves d'aviron (Skiff dames individuel), prévue vendredi pour déterminer le classement de la 30e à la 35e place.