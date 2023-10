Les participants à une conférence sur la Bataille d'Issine, ont été unanimes à souligner, jeudi à Alger, que cette bataille avait scellé la cohésion des deux peuples algérien et libyen.

Lors de cette conférence organisée par le Musée national du moudjahid à l'occasion du 66e anniversaire de cette bataille, sous le thème "Bataille d'Issine...histoire d'une cohésion, d'un soutien et d'une mémoire", M. Abdallah Athamnia, membre du Conseil scientifique du musée, a indiqué que cette bataille qui a eu lieu au Sud de la ville libyenne de Ghat, "a débuté par une embuscade menée par les moudjahidine algériens contre une cargaison d'armes française dans la ville de Djanet" .

"Par la suite, les moudjahidine se sont retirés dans les territoires libyens où ils ont été poursuivis par l'armée d'occupation française qui a également bombardé le village frontalier d'Issine, en riposte à cette opération, avant que l'armée libyenne n'intervienne pour appuyer les moudjahidine contre l'armée française et remporter la victoire".

Pour l'intervenant, la bataille "a ouvert la porte de la lutte contre le colonisateur français dans le sud-est de l'Algérie et contribué à lever le blocus sur le Nord".

L'enseignant chercheur spécialiste de la région d'Azdjer (Illizi et Djanet), Youcef Oukassem a affirmé que "la France considérait que les enfants du sud sont différents de ceux du nord et qu'il était facile pour elle de prendre le contrôle de cette région très riche et séparer ainsi le sud du nord, mais à sa grande surprise, elle a dû faire face à une forte résistance populaire".

Lors de cette bataille, une embuscade a été menée avec succès contre les camions de l'occupant français. Un avion sur les deux qui survolaient Djanet pour bombarder la région a été abattu et des moudjahidine ont tenté de faire exploser les entrepôts du colonisateur à l'aéroport de Djanet.

Rappelant le "grand" soutien du peuple libyen à la Révolution algérienne, le chercheur a précisé que la Libye était "parmi les premiers pays à avoir soutenu la lutte armée de l'Algérie et les frontières des deux pays constituaient une zone stratégique pour introduire les armes".

De son côté, l'enseignant au centre universitaire de Tipaza, M. Mohamed Ouadoue, a parlé de la bataille d'Issine, d'après des témoignages de moudjahidine et responsables de la Révolution de l'époque, la qualifiant d"'esprit de la mémoire des deux peuples algérien et libyen", exhortant les historiens à "réhabiliter les relations historiques communes".

Dans le même contexte, il a relevé que la Libye "était un point de passage d'armes destinées à la Révolution algérienne".

Quant au soutien du peuple libyen à cette Révolution, l'enseignant a souligné "qu'il émanait de leur croyance en la sincérité de la lutte des Algériens".

A l'occasion de cette rencontre qui s'est déroulée en présence d'enseignants, d'historiens et de moudjahidine, ainsi que d'étudiants et de représentants de la société civile, un film documentaire a été projeté, exposant plusieurs témoignages de moudjahidine de la région de Djanet sur cette bataille.