La direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Batna prévoit une récolte d'olive d’environ 445.000 quintaux, au titre de la saison agricole 2023-2024, a indiqué mercredi le responsable du secteur, Tahar Bekroun. La cueillette des olives s’effectue dans de bonnes conditions dans plusieurs communes de la wilaya, sur une superficie productive de 10.952,2 hectares, pour un rendement à l’hectare estimé à 41 qx, a précisé le même responsable. S’agissant de la transformation du fruit pour la production d’huile d’olive, le DSA a fait part d’une prévision de 3,934 millions de litres, avec un rendement estimé à 15 litres par quintal d’olive. Le déficit en pluviométrie constaté dans la wilaya de Batna au cours de la présente saison agricole a occasionné une légère baisse en matière de quantités récoltées, comparativement à la campagne de 2022, qu’il s’agisse des olives (481.155 quintaux récoltés) ou de l’huile (près de 4,299 millions de litres), selon M. Bekroun. La wilaya de Batna a connu, ces dernières années, une importante demande de plantation d’oliviers, en particulier dans les régions du sud, après que l’oléiculture ait été concentrée dans les zones de N’gaous, Sefiane et leurs environs, selon la responsable de la production agricole à la DSA, Nassima Adouani. Selon elle, les zones de production oléicole s’étendent d’année en année, notamment dans les régions ouest de la wilaya, à savoir Barika, El Djezzar et Seggana. Plusieurs pépinières ont par ailleurs été créées dans la wilaya de Batna pour fournir des oliviers et d’autres espèces fruitières aux arboriculteurs, a-t-on encore affirmé de même source.