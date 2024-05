Le coup d'envoi officiel des travaux de réalisation de la première unité mixte de production de concentré de minerai de fer du futur complexe sidérurgique de Toumiat (Nord de Béchar) a été donné, mardi, par les autorités locales et des responsables du complexe sidérurgique Tosyali de Bethioua (Oran), dans l'objectif de la valorisation du gisement de fer de Gara-Djebilet (Tindouf), a-t-on constaté sur place.

"L'entame de la première phase des travaux de réalisation de cette première unité industrielle mixte du futur complexe sidérurgique de Toumiat, à savoir la viabilisation et l'ouverture des voies pour les besoins de la réalisation de cette unité industrielle, est le fruit d'un protocole d'accord de partenariat signé récemment entre l'entreprise national de fer et de l'acier (Feraal) et Tosyali portant réalisation d'une unité de production de concentré de minerai de fer dans la wilaya de Bechar", a précisé à l'APS, le directeur des investissements de Tosyali, Ramzi Azzi.

Cette unité industrielle et ses différences servitudes prévues sur une superficie de 160 hectares, et qui sera réalisée d'ici 24 mois, aura une capacité de production d'un (1) million de tonnes par an de concentré de minerai de fer acheminé du gisement de fer de Gara-Djebilet de Tindouf, a-t-il expliqué.

"La zone de Toumiat, où sera réalisée cette unité mixte qui fait partie du complexe sidérurgique de Béchar, dispose de plusieurs atouts et avantages, dont la proximité de la Route nationale RN-6 de la voie ferrée Bechar-Oran, les ressources hydriques et la proximité de la cimenterie "Saoura" relevant du groupe industriel public industriel des ciments d'Algérie (Gica), ce qui va contribuer à la concrétisation de ce projet industriel dans les délais prescrits", a soutenu le même responsable.

Pour sa part, le chef de l'exécutif local, Mohamed Saïd Ben Kamou, a souligné que le lancement des travaux de cette unité qui sera suivie par d'autres unités retenues au titre du projet du complexe sidérurgique de Béchar, est une concrétisation sur le terrain des décisions des hautes autorités du pays pour l'exploitation et la valorisation du gisement de fer de Gara Djebilet (Tindouf), dans le cadre du développement économique et social dans la région.