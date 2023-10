Plusieurs incendies de forêt ont été enregistrés ces dernières 24 heures dans la wilayas de Béjaia dont la plupart ont été circonscrits, sans faire de victimes ou de dégâts, a-t-on appris jeudi auprès de la direction de la Protection civile. Ces incendies, 35 au total, ont été, notamment, signalés à Tizi-n’Berber, Darguina, Souk-El-Ténine, Mélbou, Aokas et Tichy, selon la même source qui signale néanmoins que parmi ces feux 24 sont éteints grâce à l'intervention des éléments de la Protection civile. Des moyens humains et matériels importants sont mobilisés afin de circonscrire les incendies encore en ignition, notamment ceux de Tichy et Amizour, au Sud-est de la wilaya. La Protection civile a souligné que l’opération d’extinction est également soutenue vigoureusement par les riverains et les moyens des collectivités concernées, venus y prêter main forte. Aucune victime, ni dégâts matériels majeurs, hormis le couvert végétal, n’ont été déplorés, a-t-on ajouté, indiquant que ce bilan a été arrêté mercredi à 10h.