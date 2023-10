Les éléments de la brigade mobile des Douanes algériennes, relevant de l’inspection des services des douanes de Biskra, ont saisi plus de 10.000 comprimés psychotropes au cours de deux opérations distinctes, a indiqué mercredi, un communiqué de ce corps constitué. La première saisie a été opérée au cours d’une opération de contrôle d’un véhicule de tourisme à bord duquel se trouvaient deux individus transportant 6.300 comprimés psychotropes, a précisé le communiqué, ajoutant que la seconde opération, qui ciblait un bus de transport de voyageurs, a donné lieu à la découverte, dans les bagages d’une passagère, de 3.750 comprimés de la même substance. Outre la saisie de ces produits prohibés, une procédure judiciaire a été déclenchée à l’encontre des personnes soupçonnées d’être impliquées dans ces deux affaires et ce, dans la cadre de la lutte contre la contrebande et la commercialisation de stupéfiants et de substances psychotropes, selon le même document.