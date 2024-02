Une caravane pédestre a été lancée mercredi à partir du siège de la direction de la formation et de l'enseignement professionnels (DFEP) de Blida pour faire la promotion des nouvelles spécialités. "Cette caravane de sensibilisation vise à faire la promotion des nouvelles spécialités introduites, pour la première fois, au titre de la session de février, sur la base de la demande exprimée par le partenaire économique local", a indiqué, le chargé de la gestion matérielle et financière à la DFEP, Mohamed Adid. L'organisation de la caravane a été décidée après le constat du faible engouement des jeunes à s'inscrire dans les nouvelles spécialités, afin de les inciter à le faire, a-t-il ajouté. Parmi les nouvelles formations qui seront proposées à partir la session de février, la transformation céréalière qui sera ouverte au niveau de la nouvelle annexe de Bouaârfa, a-t-il noté. Il a souligné la possibilité offerte pour les diplômés de cette nouvelle filière sanctionnée par un certificat de technicien supérieur, d’être recrutés directement après un curs us de formation de 30 mois, par le partenaire économique, au vu du besoin exprimé pour ce type de main d’œuvre qualifiée. A cela s’ajoute la spécialité de dessinateur-projecteur en architecture, également ouverte à l'annexe de Bouaârfa et enregistrant un faible engouement des jeunes en dépit de la demande croissante dont elle fait l’objet sur le marché local de l'emploi, a fait observer M. Adid. Le responsable a cité d'autres spécialités faisant aussi l'objet d'une forte demande sur le marché de l'emploi, mais ne suscitant pas un grand intérêt chez les jeunes dont l'installation sanitaire et de gaz, la peinture en bâtiment, la couture et l'assemblage des vêtements pour les femmes au foyer. Cette deuxième caravane du genre organisée par le secteur, après celle consacrée à faire la promotion de l'ouverture de la nouvelle annexe de Bouârfa, première du genre dans la région, "vise, aussi, à orienter le surplus de la demande de formation dans certaines spécialités à l’instar du centre professionnel Taleb Abderrahmane d’Ouled Yaich, vers ces nouvelles spécialités", a précisé M. Adid. Concernant les inscriptions pour la session de février, il est prévu que le nombre des nouveaux inscrits dépasserait l'offre de formation qui est de 5.684 postes pédagogiques. Cette caravane d’information est anim ée par des conseillers du secteur en coordination avec différents partenaires, dont les directions de l'environnement, de la solidarité nationale et de la jeunesse et des sports, ainsi que des organisations de la société civile. Elle a pris le départ de la place de la liberté de Beb Essebt (au centre-ville) pour rejoindre la place du Premier Novembre en passant par la rue Abdallah El-Aichi.