Les éléments du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Bordj Bou Arreridj ont démantelé un réseau criminel constitué de 5 individus âgés de 20 à 50 ans, spécialisé dans la falsification de documents administratifs, a-t-on appris, dimanche, auprès de ce corps constitué. L’opération a été menée à la suite de la réception d’informations faisant état de l’activité d’un réseau criminel spécialisé dans la falsification de documents de base (justificatifs), censés avoir été délivrés par différentes administrations publiques dans le but de constituer des dossiers d’obtention de visas pour des pays européens moyennant d’importantes sommes d’argent. Ces informations ont conduit les gendarmes à élaborer un stratagème pour confondre les personnes suspectes qui ont fini par être appréhendées alors qu’ils circulaient à bord d’un véhicule de tourisme, a précisé la même source. L’opération a abouti, a-t-on ajouté, à la saisie de matériel informatique, de fichiers renfermant de faux documents administratifs et financiers, ainsi que des disques durs, des somme s d’argent des téléphones portables et des pierres archéologiques. Les individus suspects devaient être traduits devant les autorités judiciaires territorialement compétentes dès la finalisation des procédures légales, a conclu la même source.