Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a reçu, lundi à Alger, le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, Isidore Mvouba et la délégation l'accompagnant.

Lors de ces entretiens, M. Boughali a salué "le niveau des relations historiques liant les deux pays, appelant à davantage de communication entre les deux groupes d'amitié parlementaires qui jouent un rôle important dans la promotion du niveau de coopération entre les deux pays".

Le président de l'APN a affirmé que "l'Algérie aspire à renforcer ses relations avec la République du Congo, notamment sur le plan économique, compte tenu des potentialités dont disposent les deux pays pour hisser cette coopération aux niveaux souhaités".

Evoquant les questions internationales, M. Boughali a indiqué que "ce que subissent les Palestiniens restera une marque d'infamie dans la conscience de l'humanité", notant que l'Algérie déploie de grands efforts pour protéger le peuple palestinien du génocide et des déplacements forcés et condamne "fermement" l'occupation sioniste en appelant à mettre fin à l'agression contre le peuple palestinien.

Sur la question sahraouie, M. Boughali a rappelé que cette cause "est toujours inscrite aux Nations unies en tant que question de décolonisation", ajoutant que "l'Algérie œuvre en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément aux résolutions onusiennes".

Le président de l'APN a souligné que "les tensions observées tant au niveau régional qu'international, en particulier en Libye et dans les pays du Sahel, ainsi que les défis qui en découlent, imposent aux deux pays d'adopter des approches communes basées sur le principe de destin commun".

Pour sa part, le président du Parlement congolais a salué "la dynamique qui caractérise les relations entre les deux pays", soulignant que sa visite en Algérie vise à les renforcer, partant de la coordination des positions entre les parlementaires des deux pays dans différents fora, pour défendre les causes qui intéressent les deux pays, à l'instar de la cause palestinienne et le soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

Il s'est dit "heureux de cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre les deux pays", ajoutant que "compte tenu de son poids historique, régional et diplomatique, l'Algérie restera la destination de choix pour les Africains qui considèrent ce pays comme leur deuxième pays en raison de son ancrage profond en Afrique, un ancrage naturel qui doit être renforcé et consolidé".

La rencontre s'est déroulée en présence du vice-président de l'APN, Mouloud Habnassi, du président du groupe parlementaire du Front El Moustakbal, Fateh Boutbig, du Secrétaire général de l'APN, Salim Djaalal ainsi que l'ambassadeur de la République du Congo en Algérie.