27 familles ayant occupé depuis plusieurs années cinq vieux camps (haouchs) à Bouira, ont été relogées dans des logements neufs réalisés à la "Cité 72" de la ville, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya. Le relogement qui s’est déroulé en présence des autorités locales, est le 43e du genre depuis novembre 2022 et dont 12 ont été réalisés dans le cadre du programme de résorption de l’habitat précaire (RHP) à travers les différentes communes de la wilaya, a-t-on expliqué. En juin passé, 49 familles occupant des habitations précaires remontant au début des années 1990, et réalisées dans différents sites, notamment à l’ancien Souk El Fellah, du chef-lieu de commune de Saharidj sur les hauteurs de M’Chedallah (Est de Bouira), ont également été relogées dans des habitations neuves, rappelle-t-on. En avril dernier, 25 autres familles habitant dans des bidonvilles et des habitations menaçant ruine au niveau de la cité dite "Knatlia" de la ville de Sour El Ghozlane (Sud de Bouira), ont été relogées à la cité Djebsa, ont rappelé les mêmes services.