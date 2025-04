Un centre d’excellence pour la formation et le développement des compétences dans les métiers du textile et du cuir a été inauguré mardi matin à Ain Bessam (Ouest de Bouira) par les ministres, de l’Industrie, Sifi Ghrieb, et de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine El Mahdi Oualid. Au cours de leur visite à Bouira, les deux ministres ont écouté un long exposé sur l’évolution de leurs secteurs respectifs dans la wilaya de Bouira, avant de se rendre dans la ville d’Ain Bessam (Ouest), où ils ont inauguré un centre d’excellence destiné à la formation et au développement des compétences nationales dans les métiers du textile et du cuir. Annoncé depuis fin janvier dernier à Alger lors d'une rencontre entre les deux ministres avec des opérateurs économiques publics et privés activant dans les filières du textile et du cuir, ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a expliqué le ministre de l’industrie M. Ghrieb. Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’inauguration, M.M Ghrieb et El Mahdi Oualid ont mis l’accent sur le choix des formateurs ainsi que sur la qualité de la formation qui doit être "de très haute qualité pour pouvoir développer les compétences dans les deux filières du textile et du cuir". "La formation des formateurs doit être d’excellence et de haute qualité avec l’implication indispensable des opérateurs économiques afin de booster les métiers du textile et du cuir à travers ce centre et les autres centres prévus", a souligné le ministre de l’Industrie, qui, en compagnie du ministre de la Formation professionnelle, a visité les différents services de ce centre. Le ministre a expliqué, en outre, que ce projet permettra aussi "d'élaborer un référentiel, sous forme de guide, des compétences dans les métiers du textile et du cuir, ainsi qu'une cartographie nationale de ces métiers, avec une collaboration entre les secteurs de l'Industrie, la formation professionnelle, et les acteurs des deux filières". Ce centre figure parmi les centres d'excellence spécialisés dans les métiers relatifs à plusieurs branches et filières industrielles créées grâce à la coordination entre le ministère de l'Industrie et celui de la Formation et de l'Enseignement professionnels, précisent les deux ministres, qui estiment que ces ce ntres, dotés de tous les moyens et équipements nécessaires, vont garantir aux jeunes générations une formation dans les meilleures conditions. A Bouira, les deux ministres ont visité l’édition 2025 des olympiades des métiers, organisée par le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels à la salle omnisport du complexe sportif Rabah Bitat, avec la participation de plus de 78 participants, dont des jeunes entrepreneurs des écoles privées. Par ailleurs, et lors de leur déplacement dans la commune d’Oued El Bardi (Sud-est de Bouira), les deux ministres ont procédé à l’ouverture d’une pénétrante d’un (1) km devant permettre aux véhicules industriels et poids-lourd d’accéder et de sortir de la zone industrielle 1 et 2 de sidi Khaled vers l’autoroute Est-ouest, via le dédoublement reliant Bouira à Sour El Ghouzlane. "Une enveloppe de 77 millions DA a été allouée à ce projet réalisé dans un délai de deux mois. C’est une pénétrante bidirectionnelle équipée d’éclairage en énergie solaire, elle permet aux camions poids-lourds et véhicules industriels d’éviter les agglomérations d’Oued El Bardi et de faciliter l’accès et la sortie à la zone industrielle 1 et 2 d’Oued El Bardi", a expliqué à l’APS le directeur des travaux publics, Noureddine Gasmi. Les hôtes de Bouira ont également ina uguré une unité de fabrication de matières premières pour la Céramique, ainsi qu’une usine de fabrication mécanique, avant d’inspecter une unité de montage CKD de motocycles et vélos (VMS), avec laquelle le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels a signé une convention pour la formation des stagiaires des centres de la formation professionnelle. Au cours de la visite dans la zone industrielle de Sidi Khaled, les deux ministres ont procédé à l’ouverture d’une unité de fabrication de produits textiles. Une convention a été signée sur place par cette société et le centre d’excellence pour le développement des compétences dans les métiers du textile et du cuir inauguré dans la matinée à Ain Bessam. "Ce projet est un modèle à encourager pour développer l’Industrie mécanique dans notre pays conformément aux instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune", a encore souligné M. Ghrieb. Les deux ministres se sont, par la suite, rendus dans la commune de Dirah, à l’extrême sud de la wilaya de Bouira, où ils ont lancé la 2e tranche des travaux d’aménagement de la zone industrielle, qui s’étend sur une superficie de 250 hectares et qui devrait abriter des dizaines de projets industriels, selon les détails fournis par la direction de l’industrie.