Les services de la Gendarmerie nationale (GN) de Boumerdès ont procédé au démantèlement d'un réseau criminel international spécialisé dans l'organisation de traversées clandestines par mer, à l'arrestation de 49 individus et à la saisie de sommes en monnaie nationale et en devises ainsi que d'autres objets, indique, samedi, un communiqué des mêmes services. "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Boumerdès ont démantelé un réseau criminel international qui organisait des traversées clandestines à partir de la wilaya de Boumerdès et des autres wilayas limitrophes vers les côtes de la wilaya d'Oran avec l'aide de passeurs africains", précise le communiqué. "L'opération qui intervient suite à des informations selon lesquelles un groupe criminel planifiait des traversées clandestines par mer vers l'Europe, s'est soldée par l'arrestation de 49 individus dont un ressortissant burkinabais et la saisie de 4 véhicules touristiques, deux (2) motocyclettes, 7 téléphones m obiles, 3 embarcations, un moteur de 50 chevaux, un montant de 861.000 DA et un autre en devises de 360 euros et 4 gilets de sauvetage", ajoute le communiqué. "Les mis ont cause ont été déférés devant les juridictions compétentes pour trafic de migrants par un groupe criminel organisé transfrontalier, entrée et séjour illégaux sur le territoire algérien et émigration clandestine en empruntant des lieux de passage autres que les postes frontaliers", conclut la même source.