Le Mali et le Burkina Faso vont se livrer une bataille acharnée pour une place en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, mardi à 18h00 au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo.

Séparés par seulement 650 km, la rencontre entre les deux voisins promet de produire un feu d'artifice, les deux équipes aspirant à la gloire continentale ayant tous deux échoué à deux reprises.

Après avoir été très près de remporter le titre en 2013, les Etalons, qui ont terminé deuxièmes derrière l'Angola dans le Groupe D, chercheront à aller jusqu'au bout malgré un début de tournoi agité.

Leur parcours vers les huitièmes de finale n'a pas été des plus faciles après avoir dû transpirer pour une victoire contre la Mauritanie qu'ils ont battu 1-0 lors de leur premier match avant un affrontement 2-2 entre eux et l'Algérie lors de leur deuxième match.

Leur dernier match de groupe les a vu surclassés par l'Angola lors d'une défaite 2-0 qui n'a heureusement pas été trop préjudiciable à leur campagne puisque leurs 4 points étaient suffisants pour les voir avancer.

Le Mali, quant à lui, a répondu aux attentes élevées placées en lui dans le groupe E après une belle ouverture contre l'Afrique du Sud.

Les Aigles ont dominé l'Afrique du Sud (2-0) lors de leur match d'ouverture, mais semblent avoir laissé le pied sur la pédale lors de leurs deux derniers matchs de groupe après avoir joué un match nul 1-1 contre la Tunisie, avant que les Brave Warriors de Namibie ne les tiennent en échec (0-0).

Le Burkina Faso et le Mali participent à leur 13e CAN. Les deux nations ont perdu une finale de la CAN.

Lors de leurs 12 précédentes participations, les Burkinabès ont soit été éliminés en phase de groupes (8 fois), soit au moins atteint les demi-finales (4 fois), dont la défaite finale en 2013 (0-1 Nigeria).

Pour le Mali, Il s'agit de la 13e participation et la 9e consécutive. Aucune équipe n'a jamais disputé autant de matchs que le Mali (54) lors de la CAN sans jamais remporter le trophée. Leur meilleure performance remonte à 1972 où ils s'inclinèrent 3-2 en finale contre le Congo.