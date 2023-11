"L'UNOP tient à saluer l'initiative nationale de lutte contre le cancer qui vient d'être lancée par le Président de la République et se félicite de cette initiative heureuse", relève la même source, soutenant qu'elle permettra de coordonner les efforts des acteurs concernés par la lutte contre ce mal endémique des sociétés modernes.

En ce sens, l'UNOP a considéré "la mise en place de programmes à réaliser en matière de prévention et de dépistage précoce de cette maladie et de lutte contre les facteurs de risque", comme étant "la solution la plus viable et la plus pertinente de lutte contre le cancer".

L'UNOP a ajouté que cette initiative relève d'une démarche "à la hauteur d'une priorité de la politique nationale de santé publique".

"Nous sommes persuadés qu'il s'agit là, de la voie appropriée pour apporter des réponses satisfaisantes, rapides et opérationnelles aux difficultés vécues par les patients, ainsi qu'en ce qui concerne une meilleure disponibilité des médicaments anticancéreux et de l'accessibilité des thérapies les plus innovantes", ajoute le communiqué.

L'UNOP a relevé à ce propos, qu'"un nombre important d'unités de fabrication de produits d'oncologie sont déjà entrées en phase de fabrication ou devraient l'être au cours des prochains mois, ce qui est de bon augure pour l'année 2024 en termes d'approvisionnement du marché et d'autosuffisance pour cette catégorie de médicaments et produits pharmaceutiques hautement sensibles".

Pour cette association, "le plan d'action ambitieux qui est porté par cette initiative, la mobilisation envisagée de la communauté scientifique et universitaire et les moyens humains et financiers mobilisés" confèrent "une dimension nouvelle à la lutte anti-cancer à court terme", en Algérie.

Pour rappel, le Président de la République a annoncé, jeudi dernier, une initiative nationale de lutte contre le cancer, dans le cadre de son engagement à protéger et à promouvoir la santé des citoyens.

Le suivi de la concrétisation de cette initiative et l'évaluation de ses résultats seront assurés au niveau de la Présidence de la République.