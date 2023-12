Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad a donné, mardi soir à Alger, le coup d'envoi d'une caravane de jeunes de la communauté nationale établie à l'étranger qui visitera plusieurs sites au niveau des six wilayas historiques, et ce dans le cadre de l'ancrage de la mémoire nationale et de l'établissement de ponts de communication entre ces jeunes et leur mère patrie. Organisée dans le cadre du programme d'action du ministère en vue d'ancrer les valeurs de citoyenneté et l'amour de la patrie chez les jeunes, cette caravane sillonnera, jusqu'au 28 décembre, plusieurs sites historiques et touristiques dans ces wilayas. Dans une allocution prononcée lors d'un diner offert en l'honneur de ces jeunes à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration (ESHR) d'Ain Benian, M. Hammad a indiqué que cette initiative, "première du genre, organisée en coordination entre le ministère et la Grande mosquée de Paris, tend à établir des ponts de communication entre les enfants de la communauté nationale à l'étranger et leur mère patrie", soulignant que "des initiat ives similaires seront organisées à l'avenir". Etaient présents à ce diner, des représentants de la société civile et des cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les jeunes participant à cette caravane ont, pour leur part, remercié le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour l'intérêt qu'il porte à la communauté nationale établie à l'étranger.