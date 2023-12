Le cycliste international algérien Yacine Chalel a remporté l'omnium du Championnat Régional des hauts de France, disputé samedi, et dans lequel il avait devancé son compatriote Lotfi Tchambaz (2e). Le Championnat des Hauts de France (Omnium) est une compétition qui s'inscrit dans le programme préparatoire des deux internationaux algériens en prévision des prochains Championnats d'Afrique, prévus du 10 au 15 janvier 2024 dans la capitale égyptienne Le Caire. Une compétition à laquelle Chalel et Tchambaz accordent une très grande importance, car outre le titre continental, elle sera qualificative aux prochains Jeux Olympiques d'été, prévus en 2024 à Paris. "J'ai choisi l'Egypte pour peaufiner ma préparation en prévision des prochains championnats d'Afrique. Je serai sur place environ deux semaines avant le début des épreuves", a annoncé Chalel, qui à travers cette victoire au Championnat Régional des hauts de France confirme son total rétablissement. En effet, le pistard de 27 ans s'était blessé au mollet gauche lors des derniers Championnats arabes sur piste, disputés il y a environ deux mois, également en Egypte. Une blessure qui l'avait obligé à faire l'impasse sur deux Omniums en classe 2 au Portugal, car dans l'obligation de commencer par se rétablir avant de reprendre la compétition. Ce qui a fini par arriver dernièrement, et cette victoire au Championnat Régional des hauts de France prouve que Chalel est revenu à son meilleur niveau et qu'il faudra compter avec lui en Egypte.