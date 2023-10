L'édition 2023 du Championnat d'Algérie de vélo tout terrain (VTT), initialement prévue les 13-14 octobre courant au parc national du Djebel Thichaou, dans la Wilaya de Batna, a été finalement reportée au mois de novembre prochain, appris l'APS lundi auprès des organisateurs. "Le report a été décidé à la demande de la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Batna" a expliqué dans un bref communiqué la fédération algérienne de cyclisme (FAC). Pour rappel, deux spécialités sont inscrites au programme de ce championnat national de VTT: une épreuve de Descente (Downhill) et un Cross-olympique (XCO). "La participation à l'épreuve de Descente (Downhill) sera ouverte uniquement aux cyclistes de plus de 17 ans, alors que le Cross-Olympique (XCO) sera ouvert aussi bien aux juniors qu'aux seniors (messieurs et dames)", a-t-on détaillé de même source. La précédente édition, disputée les 21-22 octobre 2022 dans le parc national de Lala-Setti à Tlemcen, a été dominée par le club Cèdre de Batna, qui avait raflé la plupart des podiums dans l'épreuve de Descente, grâce nota mment au tandem Nour Al-Islam Berramdane et Abdeldjalil Saï, alors que le Cross-Olympique (XCO) a été dominé par le MC Alger.