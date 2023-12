Le Championnat régional de judo individuel junior (filles et garçons) aura lieu, samedi prochain à la salle omnisports de la commune de Boutlelis (Oran), a-t-on appris, mercredi, des organisateurs. Cette manifestation sportive, organisée par la Ligue oranaise de judo en collaboration avec la Fédération algérienne de judo verra la participation de plus 220 jeunes athlètes des deux sexes représentant 30 clubs. Les catégories de poids concernées par la compétition sont celles des -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70kg, -78 kg et plus de 78kg, pour les filles ainsi que celles des -60 kg, -66 kg,-73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 et + 100 kg pour les garçons. Les combats seront d'une durée de quatre minutes, avec repêchage au quart de finale, a précisé la même source. A l'issue de cette phase régionale, les quatre premiers de chaque catégorie de poids filles et garçons seront qualifiés à la phase finale du championnat d’Algérie juniors, prévue les 12 et 13 janvier prochain à Sétif.