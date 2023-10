La clinique Fellaoucene d’orthopédie et de traumatologie, relevant du CHU "Docteur Benzerdjeb" d’Oran, a réussi 25 opérations chirurgicales au profit d’hémophiles, a-t-on appris dimanche de son responsable, Pr Mohamed Medjahed. L’équipe du Pr Medjahed a ainsi réussi 25 opérations au bénéfice de cette catégorie de malades, dont des synovectomies et des poses de prothèses de la hanche et du genou. La chirurgie pour des hémophiles, considérée comme hautement risquée, a été lancée à la clinique Fellaoucene, en 2021, a déclaré Pr Medjahed, précisant que" la clinique est l’une des rares sur le plan national à réaliser ce genre d'opérations". Plusieurs opérations sont réalisées au profit des hémophiles, la synovectomie notamment, une opération qui consiste à enlever la membrane synoviale -un tissu qui tapisse les articulations- qui enfle chez les malades atteints d’hémophilie à cause des hémorragies répétitives, a expliqué le même spécialiste. "Lorsque la synoviale n’est pas très abimée, nous enlevons seulement la membrane, mais lorsque l’altération est importante, nous enlevons égal ement une partie de l’os, que nous remplaçons avec une prothèse", a-t-il dit. La chirurgie chez les hémophiles est particulière. Elle exige une préparation spécifique avant l’intervention, pour éviter les hémorragies, a souligné ce spécialiste, ajoutant que des concertations avec les hématologues sont engagées à chaque étape, avant, pendant et après l’intervention.