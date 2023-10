Donald Trump a été condamné vendreid à 5.000 dollars d'amende pour une publication insultante à l'égard de la greffière du tribunal de New York, où il est jugé au civil pour des fraudes financières dans la gestion de son empire immobilier. Lors de ce procès, le magistrat Arthur Engoron avait interdit, dès le deuxième jour du procès le 3 octobre, à toutes les parties de s'en prendre à son équipe, après une publication jugée "dégradante" pour la greffière publiée sur le compte du milliardaire républicain sur son réseau Truth Social. La publication avait été retirée mais "malgré cet ordre clair, j'ai appris hier soir que le message incriminé n'avait jamais été retiré du site DonaldJTrump.com et qu'il est resté sur ce site pendant les 17 derniers jours", avant d'être "retiré tard hier soir (jeudi), mais seulement en réponse à un courriel de ce tribunal", a indiqué le juge vendredi, selon des déclarations relayées par les médias américains et confirmées par un porte-parole du tribunal. Dans une décision rendue vendredi après-midi, le magistrat souligne qu'il avait eu le 3 octobre un aparté avec Donald Trump et que ce dernier lui avait assuré qu'il ne recommencerait pas. Le juge considère que Donald Trump a "été largement prévenu des conséquences d'une violation" de l'interdiction, mais comme il s'agit de la première fois et que les avocats de l'ancien président ont assuré que la publication était restée par "inadvertance" sur le site, il a prononcé une "amende symbolique" de 5.000 dollars.