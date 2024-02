Des dizaines de colons sionistes lourdement armés ont pris d'assaut, dimanche, plusieurs maisons de Palestiniens dans la ville de Turmus Ayya au nord-est du gouvernorat de Ramallah en Cisjordanie occupée, selon des sources locales, citées par l'agence de presse Wafa.

D'après les mêmes sources, "les colons sionistes zélés s'en sont pris notamment aux maisons de Palestiniens, situées à la périphérie de la ville Turmus Ayya, mettant le feu à plusieurs véhicules de Palestiniens, et saccageant des biens et propriétés de la population locale".

Turmus Ayya figure parmi les villes palestiniennes qui subissent le plus d'actes d'agression des colons sionistes, souvent sous protection des soldats de l'armée de l'occupation.

Selon des médias locaux, l'entité sioniste mobilise sciemment ses colons dans le but de terroriser les Palestiniens et de les pousser vainement à se désolidariser avec les populations de Ghaza et de Rafah.