Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé, mercredi dans un communiqué, la qualification de trois (3) projets algériens dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) à la phase pré-finale du concours des Prix du Sommet Mondial sur la Société de l'Information 2025 (Forum 2025 du SMSI). Les projets qualifiés à ce concours, organisé chaque année par l'Union internationale des Télécommunications (UIT), "mettent en valeur l'innovation algérienne et reflètent les compétences de notre jeunesse et de nos institutions dans le domaine numérique", a précisé la même source. A cette occasion, le ministère a appelé à "soutenir ces projets pour leur permettre de remporter le prix de leurs catégories respectives, en votant et en incitant les autres à participer massivement au vote, avant la date limite fixée au 30 avril à 22h00, via la plateforme officielle du concours : https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2025", a ajouté la même source. Dans ce cadre, le ministère a précisé que le premier projet, élaboré par la société civile, concerne la catégorie "Renforcement de la confiance et de la sécurité dans l'utilisation des TIC", intitulé : "A new cryptographic algorithm". Le deuxième projet, inscrit dans la catégorie "Applications des TIC- Environnement électronique", est élaboré par le Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides (CRSTRA), et intitulé: "Contribution to the fight against the drawdown of groundwater in the algerian arid Regions by geophysics, GIS and ICT". Développé par Algérie Télécom, le troisième projet concourt dans la catégorie "Dimensions éthiques de la société de l'information", intitulé: "Autism Intelligent Teaching Assistant", conclut le communiqué.