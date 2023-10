Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a présidé, mardi, les travaux d'une conférence nationale consacrée à l'évaluation de la rentrée scolaire et à la présentation d'orientations visant à améliorer les performances et à assurer une bonne scolarisation tout au long de l'année scolaire, indique mercredi un communiqué du ministère.Après avoir salué les efforts consentis dans le cadre de la rentrée scolaire 2023-2024 pour en assurer la réussite, Belaabed a précisé que "le mérite revient à l'engagement démontré par les personnels du secteur dans l'accomplissement des missions qui leur ont été assignées, à la lumière de la numérisation de toutes les procédures liées à la scolarité, ce qui a eu un impact positif à tous les niveaux", selon le communiqué.Cette mesure "a permis l'application de la loi tout en contribuant à la simplification des démarches administratives, garantissant ainsi un gain de temps et l'achèvement de toutes les opérations dans les délais prévus avec la rigueur et l'intégrité requises", a estimé le ministre.A cette occasion, les directeurs de l'Education ont soumis "leurs évaluations des opérations réalisées dans leurs wilayas et leurs préoccupations", selon la même source.Le ministre a assuré que "le niveau de précision atteint en la matière n'aurait pas été possible sans la numérisation".