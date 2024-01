Le Conseil de la nation tiendra, jeudi, une séance plénière consacrée aux questions orales adressées à des membres du Gouvernement, a indiqué mercredi un communiqué de la chambre haute du Parlement. Les questions orales concernent les secteurs de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l'Agriculture et du Développement rural, ainsi que des Travaux publics et des Infrastructures de base.