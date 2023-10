La conservation des forêts de la wilaya d’El Tarf a entrepris la formation de 720 chasseurs, en vue de l’obtention du certificat de qualification nécessaire à la délivrance d’un permis de chasse, a indiqué, mercredi, le responsable local du secteur, Abdelaziz Belahdji. "Les chasseurs en question ont suivi une formation sur la nature des gibiers, les méthodes de chasse, l’utilisation des armes et des munitions et les questions d’éthique liées à sa pratique, de même qu’ils ont reçu des explications relatives aux textes juridiques et législatifs régissant l’activité", a-t-il déclaré. Une formation dans le domaine des premiers secours, encadrée par des agents de la protection civile, a également été dispensée dans le même cadre, selon le même responsable qui a ajouté que 687 permis de chasse devraient être délivrés à l’issue de cette formation. Selon M. Belahdji, 11 zones de chasse réparties sur autant de communes ont été délimitées pour une superficie totale de 250 hectares. Le conservateur des forêts a aussi souligné la nécessité pour les chasseurs de respecter le s zones désignées, de se limiter au gibier autorisé et de s’en tenir aux dates d’ouverture et de fermeture de la chasse. Il leur a également été expressément recommandé, s’agissant de la sécurité des personnes, une extrême vigilance pour éviter tout accident malencontreux, a-t-on conclu .