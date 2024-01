Un service régional de lutte contre le crime organisé à travers la région Est du pays a été mis en service à la cité Boussouf de la ville de Constantine, a-t-on appris lundi auprès des services de la Sûreté de wilaya (SW). Cette nouvelle structure de la police vient s'ajouter aux efforts consentis dans le but de renforcer la couverture sécuritaire, permettant la protection de l'économie nationale, a précisé la cellule de communication et des relations publiques de ce corps de sécurité. L'entrée en service de cette structure, a ajouté la même source, s'inscrit "dans le cadre du processus de modernisation des services opérationnels de la police, visant la promotion de l'action sécuritaire et la lutte contre toutes formes de crimes organisés". Ce service qui constitue un acquis important pour ce corps de sécurité, est doté de ressources humaines spécialisées et de moyens de technologies de pointe, ont encore révélé les mêmes services. L’ouverture du siège de ce service régional s’est déroulée en présence du wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, et de cadres de la Sûreté nationale.